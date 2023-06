Sezono nočnih tekov so odprli v Celju, ko so tekači s Savinjskega nabrežja s prelepim pogledom na Stari grad tekli na 5- in 10-kilometrski trasi na že 14. Nočnemu teku za pokal knežjega mesta. Absolutno najboljši na obeh tekih so prejeli pokale in nagrade pokroviteljev, zmagovalci v kategorijah pa medalje in nagrade pokroviteljev. Foto: Fatburn.si.



