Noč knjige: Ujeti doma, svobodni v knjižnih prostranstvih

Ljubiteljev knjig ni ustavila epidemija, saj so se tudi tokrat povezali v projektu Noč knjige.

Je mednarodni projekt, ki se letos odvija sedmo leto zapored po Sloveniji, v zamejstvu in širom sveta. Njegovo prvobitno poslanstvo je promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe.

Vodnik v nenavadnih okoliščinah

Pomemben del ekipe Noči knjige je tudi profesorica slovenščine in nemščine na Srednji in po-klicni in strokovni šoli Zreče Marjana Cenc Weiss, ki je lani prvič v sodelovanju z založbo Sanje pripravila Vodnik za izvedbo Noči knjige v tiskani in elektronski obliki. Navdušenje nad Vodnikom je bilo izjemno, zato je Vodnik v elektronski obliki izšel tudi letos, dostopen je na spletni strani Noči knjige.

Že februarja so se začeli pripravljati na dogodek, a se je zaradi koronavirusa veliko spremenilo.

»Nenavadna je letošnja Noč knjige. Nepredvidljiva. Ko je drzno pronicala na obzorje, so jo prekrile skrbi za sočloveka, za naš jutri. Ujeti med štirimi zidovi smo odkrivali prikrite prostranosti, tudi knjižne. Se v hipu predramili in začutili, da Noč knjige bo. Potopili smo se v svoje notranje krajine in za vas ustvarili nov Vodnik za Noč knjige v nenavadnih okoliščinah. Za vse generacije in vse kotičke bivanja – doma, v naravi in v virtualnih svetovih,« pravi Cenc Weissova.

Virtualna druženja

Vrhunec Noči knjige bo 23. aprila, na svetovni dan knjige, aktivnosti pa se bodo nadaljevale v maju oziroma ves čas osamitve. Z bralnimi dogodki, domačim ali virtualnim druženjem ob knjigi, s pisanjem zgodb in pesmi lahko sodelujete vsi – posamezniki, ustanove in podjetja. Svoje aktivnosti prijavite na spletni strani Noči knjige. Ideje najdete tudi v Vodniku. Naj vas med osamitvijo bogati druženje s knjigo.