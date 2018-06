NK Celje z novim novincem

Slovenski nogometni prvoligaši se zavzeto pripravljajo na začetek nove sezone. V tretjem tednu priprav so v Nogometnem klubu Celje predstavili novega novinca – to je Gašper Koritnik, član reprezentance Slovenije do 17 let. Pred prihodom v Celje je nosil dres Krškega. 17-letni in 181 centimetrov visoki napadalec, ki se je rodil v Trbovljah, je s celjskim klubom sklenil triletno pogodbo. “Občutki po podpisu pogodbe z Nogometnim klubom Celje so resnično neverjetno. V Celje sem prišel delat. Z disciplino, trdim delom in poslušnostjo želim doseči tisto, kar si želim. Želim upravičiti zaupanje, ki mi je bilo podarjeno s to pogodbo,” je za spletno stran NK Celje med drugim dejal Koritnik.

Foto: NK Celje