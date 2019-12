Nik Škorjanc: Ko je navdih za likovno razstavo biologija

Umetniško nadarjen 14-letni Nik Škorjanc živi v Pobrežu in obiskuje deveti razred Osnovne šole Pohorskega bataljona v Oplotnici. Na umetniškem polju ga zanimata tako ples kot tudi risanje oziroma likovno ustvarjanje. Približno pet let pleše hip hop v Plesni šoli Jay dance studio v Slovenskih Konjicah, riše pa že od zgodnjega otroštva.

Zmagal na mednarodnem natečaju

Nik je vedoželjen najstnik, svoje sposobnosti je dokazoval vsa osnovnošolska leta, zato ga je pred približno dvema letoma učiteljica prijavila na likovno-literarni natečaj v Avstriji. Na njem so s svojimi ilustriranimi knjigami sodelovali otroci iz vsega sveta. Na tem natečaju je Nik zmagal. Lani pa osvojil drugo mesto. Nagrajen je bil tudi za pesem, ki je bila objavljena v knjigi Kakšno Slovenijo si želim. Kaj bi rad počel v življenju, pa še ne ve. »Joj, toliko stvari me zanima, navdušuje in buri mojo domišljijo. V šoli imam najraje biologijo in kemijo. Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Slovenske Konjice, glede študija pa se še nisem odločil. Prepričan sem, da se mi bo v gimnazijskih letih izkristalizirala odločitev o tem, ali se bom študijsko posvetil naravoslovju ali likovni umetnosti,« pojasnjuje.

Razstavljal bo v Mariboru

Nik se bo januarja predstavil na samostojni razstavi Nutre in fire v Narodnem domu v Mariboru. »Zamisel za to tekmovanje se mi je porodila na šolskem tekmovanju iz biologije. Tema letošnjega je bila človeška ribica. Začel sem razmišljati o ogroženih vrstah živalih kot so čebela, kozorog, netopir in človeška ribica. Upodobil sem jih v dveh likovnih tehnikah. Pripravil sem razstavo in jo ponudil mariborskemu Narodnemu domu. Zelo sem bil vesel, ko so mi sporočili, da jo bodo razstavili. Tako sem dobil še dodaten zagon za likovno ustvarjanje,« navdušeno pripoveduje Nik, ki bo na odprtju razstave 10. januarja predstavil tudi svojo pesniško zbirko Narava v ognju. Izdal jo je v samozaložbi, v njej pa se posveča ogroženim živalim. Nikovo razstavo bo maja gostila tudi Splošna knjižnica Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici.