Ni zimskih praznikov brez vonja po cimetu

Cimet je začimba, ki jo uporabljamo tako za sladke kot pikantne jedi. Najbolj priljubljen je v zimskih časih, ko si praznikov sploh ne predstavljamo brez vonja po cimetu, pa naj bo iz svečke ali od piškotov. Ne le, da greje telo, pač pa ga danes cenimo tudi kot izredno blagodejnega, saj med drugim stimulira osrednji živčni sistem in znižuje sladkor v krvi.

Cimet uporabljamo kot začimbo v slaščicah; predvsem v Mehiki, ki je tudi ena glavnih uvoznikov pravega cimeta, tudi za pripravo čokolade. Številnih slaščic si brez njega sploh ne predstavljamo več, pa naj gre za jabolčne pite, zavitke, krofe, cimetove rolice, zimske cimetove zvezdice, čaj, kakav in žganja. Pri nas je posebej priljubljen v kuhanem vinu, grogu in pečenih jabolkih.

Cimet dodajajo piščančjemu mesu in jagnjetini, v ZDA pa ga vsipajo v jutranje kosmiče, kruh, (kuhano) sadje (predvsem jabolka) in v ta namen celo prodajajo posebno mešanico sladkorja in cimeta. Cimetove paličice lahko uporabljate tudi pri vlaganju zelenjave (preprečuje namreč rast bakterij in plesni in je tako naravni prehranski prezervativ) ali pripravljanju omak. Iz samih paličic lahko skuhate tudi cimetov čaj ali ga kot prašek dodate v mlečni riž.

Cimet kot izjemen vir železa, kalcija in vlaknin ima izreden učinek na imunski sistem, vonjanje te prijetne začimbe pa naj bi celo izboljševalo spomin in odganjalo melanholijo.