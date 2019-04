Ni praznovanja brez sočnih breskvic

4 cela jajca

1 jogurtov kozarec sladkorja

1 jogurtov kozarec olja

1 jogurtov kozarec mleka

7 žlic moke

2 pecilna praška

25 žlic moke

5 žlic ruma

250 g marelične marmelade

2 žlici orehov

1 jagodni ekstrat

1 marelični ekstrat

Stepemo jajca, sladkor, olje, mleko in 7 žlic moke. Pustimo počivati kakšno uro., nato primešamo ostalo moko in pecilni prašek. Izoblikujemo kroglice v velikosti oreha in spečemo. Pečemo do zlatorumene barve na 180 stopinjah. Ohlajene kroglice izdolbemo, k drobtinam dodamo marmelado, orehe in rum. Vse zmešamo, da dobimo lepljivo maso, s katero napolnimo polovičke. Zlepimo po dve in dve skupaj. Pobarvamo jih v ekstraktu, kateremu smo dodali malo vode. Povaljamo še v kristalnem sladkorju. Najboljše so naslednji dan, ko se vse lepo prepoji in zmehča.