Neznan dežnik pričaral DOBER občutek

Zelo deževna sreda ta teden je bila za fanta iz Dobrneža prav posebna. Zgodbo je z nami delila njegova mama, Bojana Tepej.

V Vojniku je na avtobusni postaji brez strehe, pri piceriji in avtopralnici, brez dežnika čakal na prevoz, kot vsak dan. V nekem trenutku pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Ustavil je avto in iz njega je stopila gospa. Fantu je dala dežnik, mu zaželela lep dan in se odpeljala proti Slovenskim Konjicam. Poslušalka Radia Rogla bi se ji za njeno prijaznost rada zahvalila in ji vrnila dežnik.

Če morda veste kdo je bila ta prijazna gospa, lahko pokličete v tajništvo radia Rogla: 03 757 45 10, kjer imamo kontakt ljudi, ki jim je polepšala teden.