Neža Pavlič Brečko, direktorica Centra Noordung: »Vesolje je fascinantno in navdušuje tudi mene«

Neža Pavlič Brečko. 1. marca bo minilo leto dni, odkar je pravnica iz Škalc zasedla mesto direktorice Centra Nooordung v Vitanju. S kakšnimi izzivi se je soočala v prvih mesecih vodenja Centra in s kakšnimi načrti s sodelavci vstopajo v novo leto?

Kmalu bo minilo letni dni, odkar vodite Center Noordung. Pred tem ste več let vodili Mladinski center Dravinjske doline. Zakaj ste se odločili za novi karierni izziv?

V Mladinskem centru sem pri 25. letih dobila priložnost za svojo prvo zaposlitev. Po skoraj desetih letih dela sem začutila, da je pravi trenutek, da grem drugam. Tako sem začela iskati nove priložnosti, delovna mesta, ki bi mi nudila novi karierni izziv in obenem ne bi bila preveč oddaljena od mojega doma, saj imam družino z dvema majhnima otrokoma. Zasledila sem razpis za direktorja Centra Noordung in se prijavila. Po predstavitvi pred Svetom zavoda so me izbrali kot najprimernejšo kandidatko, sledili sta še soglasji vlade in občinskega sveta, nakar sem bila tudi potrjena.

Bi zdaj, po skoraj letu dni, ocenili, da je bila odločitev prava?

Ja, zame osebno je bila. V službi se dobro počutim. V teh mesecih sem dodobra spoznala delovanje zavoda, začetniška trema je minila – mislim predvsem na tisti začetni strah, ko greš iz neke cone udobja, kjer si povsem domač, v neko novo zgodbo. Področje delovanja gospodarskih subjektov mi je kot pravnici sicer blizu, čeprav se vodenje zasebnega zavoda, kot je Mladinski center, in javnega, kar je Center Noordung, nekoliko razlikuje. Vseskozi pridobivam tudi nova znanja.

Dejavnost Centra Noordung je precej specifična, saj gre za vesolje, vesoljske tehnologije. Vas je to področje že prej zanimalo?

Samo vesolje je zares fascinantno in navdušuje tudi mene, pa seveda vse druge obiskovalce Centra. Naša osnovna naloga, torej javne službe, ki jo izvajamo, je približevanje vesolja in vesoljskih tehnologij širši populaciji s pomočjo poljudnih vsebin, ki so razumljive povprečnemu obiskovalcu. Center Noordung je od ustanovitve šel skozi različne faze razvoja. Za center je ključno to, da so mu zagotovili redno financiranje. Izvajamo javno službo, dejavnost izobraževalne narave, s čimer se ne da ustvarjati večjega dobička. Denar, ki ga za delovanje prejmemo od države, zdaj zadošča za normalen razvoj zavoda, lahko se nadgrajuje in krepi. Prenovljene razstave so dobra podlaga za nadgradnjo programov. V ekipi imamo strokovne sodelavce in sodelavke, ki so strokovnjaki oziroma strokovnjakinje na svojih področjih.

Na družbenih omrežjih te dni napovedujete novost v ponudbi. Zapisali ste, da pripravljate nekaj čisto novega in inovativnega. Za kaj gre?

Misija: Pobeg v vesolje bo igrificirano doživetje z elementi sobe pobega. Ne gre za tipično sobo pobega, temveč za igrificirano doživetje. Udeleženci se bodo ”vkrcali” na Hermanovo bivalno kolo, kjer bodo morali rešiti konkretno težavo, da kolo ne bi iztirilo in trčilo v Zemljo. Za rešitev vseh ugank bo na voljo 30 minut časa, pri čemer bo treba priti skozi tri sobe. Doživetje bo primerno tudi za družine z večjimi otroki. Za potrebe novega doživetja smo, ob razumevanju in podpori Občine Vitanje, preuredili prostore v kleti stavbe, kjer je bil del garderob in stranišče za zaposlene, neizkoriščenim prostorom smo torej dali novo vsebino. Naložba bo stala med 80 in 90 tisoč evrov.

(NK)

Pogovor v celoti lahko preberete v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE.