Neverjetni Štajerc: V studiu Radia Rogla gospodar konjiških levov

Štajerci smo res neverjetni, kaj vse znamo, zmoremo, izumimo, hočemo. Tudi ta četrtek smo v studiu Radia Rogla gostili neverjetnega Štajerca. Peter Polegek, lastnik živalskega vrta Mini ZOO Land v Slovenskih Konjicah je svojo kariero je začel kot eletrotehnik, jo nadaljeval kot vrtnar in si iz ljubezni do živali omislil še svoj živalski vrt. Izvedeli smo, koliko živali ima in kako jim je dal ime. Med najbolj poznanimi sta zagotovo leva Artur in Cezar, ima pa tudi številne druge živali. V Mini ZOO Landu so med drugim tudi papagaji, krokodili, kenguruji, nosati medvedki, surikate … Peter je povedal, da živali hrani enkrat do dvakrat na dan, odvisno od tega za katero vrsto živali gre. Kot zanimivost je povedal, da je pri hrani izbirčen ravno pusj Pepi. Peter je zares strasten ljubitelj živali in se z njimi tudi pogovarja. Ne samo živali, narave na sploh. Mir najde tudi v planinah, kamor rad zahaja in opazuje brezmejnost narave.

Kratek video z obiska v studiu Radia Rogla si lahko ogledate na tej povezavi ali na Facebooku strani Radia Rogla. V eni izmed naslednjih številk lokalnega časopisa pa izveste še več o Petru in o tem, katere živali si še želi pripeljati v Slovenske Konjice.