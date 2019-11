Neverjetni Štajerc: Simon Dolar, eden najboljših mehanikov v Evropi

Avto je glavni predmet obravnave njegove službe – je tako rekoč zdravnik za avte, ker popravi vse. In v tem je drugi najboljši v Evropi. Simon Dolar z Vranskega je NEVERJETNI ŠTAJERC, ki so ga zjutraj gostili na Radiu Rogla.

Simon Dolar z Vranskega je aktualni evropski podprvak med mehaniki. Sicer je zaposlen na AMZS Celje, kjer so avtomobili središče njegovega dela.

Tekmoval v konkurenci 20 držav

Kot je pojasnil, so na tekmovanju morali tekmovalci opraviti 16 praktičnih nalog. Popraviti so morali različne (skrite) okvare na avotmobilu. Poleg tega so imeli tudi teoretični del preizkusa. Drugo mesto na evropskem tekmovanju mehanikov je Simon dosegel skupaj s sotekmovalcem, Ljubljančanom Jasminom Kajtazovićem.

Kovačeva kobila je bosa …

Do jutri moramo letne pnevmatike zamenjati za zimske. Simon je priznal, da sam pnevmatik še ni menjal, je pa v prtljažnik že dal verige. Sicer svetuje, da se menjave lotimo že precej pred 15. novembrom.

Menjava pnevmatik je sicer delo za vulkanizerje, ampak, mehanik, ki urgira na cesti najbrž obvlada tudi to. Zato so Simona postavili pred studio Radia Rogla, kjer je na različna vprašanja odgovarjal kar med menjavo pnevmatik … Povedal je tudi, da je že od malega vedel, da bo mehanik, kje so s sošolci v srednji šoli našli punce in ali tudi njegovo delavnico krasijo gole ženske.

Dober nasvet!

Simon je s poslušalci delil tudi številne nasvete. Denimo, kako pripraviti avto na zimo. Zimske pnevmatike (3 milimetre) namreč niso dovolj, treba je tudi preveriti tekočine in olje v avtomobilu.

Vsem voznikom svetuje, naj preberejo navodila za uporabo svojega vozila, kjer se bodo naučili veliko o avtomobilu, ki ga vozijo.

Odgovoril pa je tudi, kako ukrepati, če na vozilu ugasne žarnica, če po pomoti natočimo napačno gorivo, …

