Neverjetni Štajerc: multitalent Nani Franc Matjašič z Zgornje Polskave

Nani Franc Matjašič z Zgornje Polskave Je NEVERJETNI ŠTAJERC, ki so ga to jutro gostili v studiu Radia Rogla. Je izjemno zanimiv človek mnogih talentov in zanimanj.

Nogometaš, televizijec, športni novinar, glasbenik, promotor, producent, organizator, režiser oz. osem v enem – Nani Franc Matjašič z Zgornje Polskave.

Od nogometaša ...

Pri 62. letih je še vedno aktiven nogometaš. Pri 61-ih je poskrbel za odmeven prestop med nogometnima kluboma (iz Pragerskega v Brunšvik), kot nogometaš je vknjižil več kot tisoč tekem, brcal je za več kot 20 klubov. Tudi estradnike je združil v nogometni tim Art football team in hkrati ustanovil Humane zvezdice. Z estradniki je nastopil v Moskvi in postal najboljši vezni igralec svetovnega prvenstva. Potem je tudi zaigral za ekipo sveta.

Tuj mu ni niti ženski nogomet – bil je član komisije za ženski nogomet pri NZS.

Več in podrobneje o vsem tem POSLUŠAJ TU.

… do boksarja …

Organiziral je prvo borbo za naslov svetovnega profesionalnega boksarskega prvaka, je tudi idejni oče Grand prixa Slovenske Konjice. Promoviral je prvo borbo Dejana Zavca, ki jo je na njegovo pobudo prenašal tudi Eurosport.

Kaj je videl v Dejanu, kako je bilo? POSLUŠAJ TU.

Izzvali pa smo ga tudi, da na voditelju Iztoku Krajncu izvede knockout v ofsajdu. KLIKNI in POGLEJ VIDEO.

… In snemalca, voditelja, novinarja

Na televiziji je vodil glasbeno oddajo Video boom. Snemal je videospote, vodil prvo nogometno oddajo Naj N – nogometni studio, posnel je dokumentarec o Kralju Matjažu, se lotil knjig o nogometu in boksu …

Športniki in lepotice gredo skupaj, zato ne čudi, da se je lotil tudi organizacije miss izborov. Kot novinar je pisal za Ekipo, Slovenske novice, pa za hrvaški in nemški časopis ter druge. V Slovenijo je pripeljal slovenske Grammyje. Poje tudi, ustanovil je skupino,…

Vse in še več o tem, celoten jutranji pogovor z NEVERJETNIM ŠTAJERCEM, pa POSLUŠAJ TU.

Nina Krobat