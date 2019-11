Neverjetni Štajerc: Konjičan, doktor fizike, ki pozna našo prihodnost

Dr. Aleksander Zidanšek je fizik, raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, glavni tajnik Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in predsednik Slovenskega združenja Rimskega kluba. Je znanstvenik, ki pozna našo prihodnost. Z NEVERJETNIM ŠTAJERCEM so zjutraj govorili na Radiu Rogla.

Napovedi, kako bomo živeli čez 30, 40 let, so predvidevanja na podlagi znanosti. Pozna jih dr. Aleksander Zidanšek, predsednik Slovenskega združenja Rimskega kluba.

Gre za združenje strokovnjakov Znanstvenikov, industrialcev, uglednih osebnostmi z vsega sveta), ki proučujejo, kakšna bo prihodnost. Bolj kot predvidevanja pa so v ospredju težnje, da ustvarimo boljšo prihodnost. Ne moremo vedeti, kaj točno bo, vemo pa, kaj lahko naredimo, pojasnjuje.

Nas bodo nadomestili roboti?

Je tehnologija past za sodobnega človeka? Dr. Zidanšek pravi, da je past, a tudi priložnost. Tehnologija je zgolj orodje, kako ga bomo uporabili, pa je na nas. Trenutno imamo računalnike, ki so na ravni dvo- ali triletnega otroka. Vsaki dve leti se njegova ‘pamet’ podvoji, torej bo čez 20 let stroj že blizu našega nivoja.

Robotizacija, ki smo ji priča in v kateri je tudi prihodnost, pa manj delovnih mest ustvarja le navidezno, poudarja dr. Zidanšek. Za robote mora namreč skrbeti ogromno ljudi, za vsako delovno mesto, ki ga z robotizacijo izgubimo, pa nastane več novih delovnih mest. To ne pomeni, da bomo delali manj, temveč bomo delali več.

Poklica prihodnosti

Po njegovem sta poklica prihodnosti računalničar in negovalec. Nekdo mora robote sprogramirati, da bodo delovali dobro in človeku v korist. A znanje računalništva v prihodnosti ne bo dovolj. V prihodnosti bo treba združevati več različnih znanj, tudi znanja s področja programiranja, naravoslovja, pa tudi kvantne fizike med drugim.

Obenem se naša družba stara in nekdo bo za vse te ostarele ljudi moral poskrbeti, zato kot poklic prihodnosti navaja tudi negovalca.

Bo konec revščine?

Prihodnost se bo vrtela okoli ustvarjalnosti in znanja, poudarja Aleksander Zidanšek. Z novimi tehnologijami bomo znali rešiti težave s opičenjem odpadkov, a le, če bo dovolj volje.

Prihodnost napoveduje brez revščine, na račun znanja. Trendi zadnjih let kažejo, da se skrajna revščina znižuje. Še pred 50 leti je zelo veliko ljudi živelo v skrajni revščini, do leta 2040 pa naj bi jo popolnoma izkoreninili. S pomočjo znanja, saj več kot bomo znali, bolje bomo živeli.

Povezovanje, mir in ustvarjalnost

Povezovanje je nujno za prihodnost človeštva, poudarja, saj druge alternative ni. To bomo slej ko prej morali spoznati. Ne le sodelovanje, tudi ustvarjalnost je nujno privzgajati, saj je prihodnost ‘ustvarjalna’. Prihodnost bomo po njegovem krojili z znanjem in mirom.

In kaj lahko vsak od nas stori za boljši jutri? “Najbolj korisnto je, da izboljšujemo svoje znanje in kompetence. Nikoli ni prepozno, da se kaj koristnega naučimo. Vse, kar se naučimo danes, nam bo jutri koristilo.”

(Nina Krobat)