Neverjetni Štajerc: Celjan Gorazd Golob fotografira divje živali

V studiu Radia Rogla so to jutro gostili neverjetnega Štajerca, ki divjih živali ne lovi z orožjem, temveč s fotoaparatom. Njegove fotografije najdejo pot do prestižnih revij. Je samouk, je viden član Fotografskega društva Celje.

Afrika, velika ljubezen

Gorazd Golob z Ostrožnega se je ob prvem obisku Afrike zaljubil v divjino in se tja redno vrača. V Afriki se je prvič znašel na povabilo poslovnih partnerjev zaradi njegovega primarnega posla s stroji za predelavo sadja in zelenjave. Zelo rad se vrača v Afriko, pravi, da ga je zasvojila. Ko pride tja, ima občutek, kot da je slekel težak plašč z ramen. Ob prvem obisku Afrike so ga povabili na safari in odtlej je to njegova strast.

Vedno na preži

Predpogoji za fotkanje živali so, kot pravi, utrjene ritne mišice, psihična stabilnost in pozitiven odnos do narave. Oprema, ki jo tovori s seboj, ima svojo ceno. Pa ne nizko. In tudi zelo težka je, je priznal.

Pripravljen je ure in ure čakati na dober posnetek. A že 15 let čaka na svojega najboljšega, pravi. Kot najbolj uspešno sicer izpostavi fotografijo podvodnega konja, ki je bila razstavljena v Parizu. Zelo nevarno je bilo to bližnje srečanje z eno najbolj nevarnih živali Afrike. Iz oči v oči se je srečal tudi s slonom. Kako je Gorazd opisal izkušnjo, POSLUŠAJ TU.

Plaval je s piranjami in kajmani

Ko je bil v Amazoniji, so ga povabili na plavanje. Z veseljem se je namakal, kasneje pa ugotovil, da je v vodi polno kajmanov in piranj. Da piranje sploh niso tako nevarne, kot se nam zdi, pa POSLUŠAJ TU.

Hobi pretvoril v posel

Ker ima razvito poslovno žilico, je kmalu na pot začel jemati še druge. Organizira foto safarije. Udeležujejo se jih fotografi, pa tudi ljudje, ki fotografirajo le s telefoni. Koliko stane tak safari? POSLUŠAJ TU.

Glasbena družina

Gorazd pravi, da je bil problematičen najstnik in v isti sapi pove, da je tudi veliko bral in poslušal glasbo. Igral je harmoniko in se naučil tudi brenkati na kitaro. Je pa muzikalna njegova cela družina: žena Sanja je učiteljica glasbe, sin Andraž je klarinetist pri dunajskih filharmonikih, hči Maša uspešna violinistka …

Sicer pa je študiral novinarstvo, danes piše svoj blog in veliko potuje.

(Nina Krobat)