Neverjetni Štajerc Boštjan Weldt je pekel čevapčiče na Triglavu

Danes zjutraj sta naša Peter Klima in Iztok Krajnc gostila zares izjemnega Neverjetnega Štajerca Boštjana Weldta. Žar mojster prihaja s Ceršaka v občini Šentilj. Svoje žar mojstrovine deli na vlogu We will grill you, kjer poleg praktičnih prikazov receptov ne manjka smešnih vložkov. Z nami je delil piknik ideje za novo sezono in nam razkril, kako je pekel čevapčiče na vrhu Triglava.

Izvedeli smo tudi, da se čevapčiče nikoli ne zaliva s pivom ali kakšno drugo alkoholno pijačo, saj čevapčiče pogreni ali osuši. Najboljša za zalivanje je goveja juha ali mineralna voda.

