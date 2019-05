Neverjetna Štajerka Andreja Križan Lipnik – Psihologinja, ki kmetuje na posestvu sreče

Tako kot prejšnji četrtek, smo tudi to jutro v studiu Radia Rogla v družbi Iztoka Krajnca in Petra Klime gostili Neverjetno Štajerko Andrejo Križan Lipnik iz Loke pri Žusmu. Andreja je psihologinja specializirana za delo z otroki – dela v vrtcu Izvir v Rogaški Slatini. Je tudi soavtorica treh knjig in kmetica na rodovnem posestvu. Ob vsem tem pa je tudi mati štirih otrok v razponu od 3-letnika do študenta, zadnjega je rodila doma zgolj ob prisotnosti moža.

Hvaležnost, ljubezen, sreča ji niso tuji; nasprotno, videti je, da jih pooseblja.

