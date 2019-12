Neverjetna Štajerca: med najboljšimi poročnimi fotografi na svetu

Poslovno in zasebno sta par in prav zgodbe parov pretvarjata v večen spomin: fotografijo. Letos ju je ameriška fotografska revija Rangefinder uvrstila med 30 najboljših poročnih fotografov na svetu.

Poročna in lifestyle fotografa iz Celja Urška Majer in Domen Kolšek sta prva Slovenca, ki sta prišla na to prestižno lestvico in dokazujeta, da lahko s trudom in z zagnanostjo tudi mlad Štajerc prodre na svetovni zemljevid najboljših.

Med 30 najboljšimi na svetu

Ameriška fotografska revija Rangefinder ju je letos uvrstila med 30 najboljših poročnih fotografov na svetu. Ne gre za natečaj ali tekmovanje, na katerega bi se fotograf prijavil sam, temveč so fotografi nominirani.

Urška in Domen sta bila nominirana že lani, letos ponovno. Ko fotograf izve za nominacijo, mora izbrati svoje najboljše fotografije in jih poslati reviji. Po več urah sta izmed 100 fotografij izbrala 30 najboljših in jih poslala reviji ter prepričala.

Kako postati top fotograf?

Domen pravi, da je treba narediti predvsem veliko fotografij, nenehno delati, biti nenehno na preži, imeti dobro oko in morda tudi malo sreče, da uspe ujeti pravi trenutek.

To je na porokah precej težko. “Biti moraš kot muha na zidu, ne smejo te opaziti,” pravi Urška.

Za dobro poročno fotografijo je pomembno tudi, da se fotografa s parom ujameta, da se zgodi ‘kemija’. Kadar te kemije ni, lahko par tudi zavrneta, pravita, saj sicer ne bi mogla dostaviti najboljšega izdelka.

Dobičkonosen posel

Delo poročnega fotografa je težko, saj morata biti v času poroke nenehno na preži, kasneje pa pride še postprodukcija. To pomeni, da jim ena poroka vzame za teden dni dela. Domov prineseta denimo do 8.000 fotografij, od katerih izbereta okoli 1.500 najboljših in te dostavita strankam.

Fotografiranje porok je lahko dobičkonosen posel, čeprav so pri nas cene precej nižje kot v tujini, pravita. Njuna cena se začne pri 1.400 evrih.

Najlepša lokacija Žička kartuzija

Letno fotografirata okoli 25 porok. Po njunem pa je najlepša poročna lokacija prav Žička kartuzija.

