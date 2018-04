Neurje sinoči in ponoči povzročilo kar nekaj težav tudi na Štajerskem

Neurje sinoči in ponoči je povzročilo kar nekaj težav tudi na Štajerskem – največ na območju Celja, Žalca in Laškega. Ponoči pa so brez električne energije ostalo na Konjiškem in Zreškem.

Neurje se je nad Celjem in okoliškimi kraji razbesnelo okrog 8. ure zvečer. O več posredovanjih domačih gasilcev poročajo z več koncev Celja, Laškega in Žalca. Voda je sinoči tudi zalila podvoz na Kersnikovi ulici v Celju, voda je zalila tudi prostore enega od proizvodnih podjetij na Ipavčevi ulici.

Ponoči so zaradi izpada dveh daljnovodov brez elektrike ostali Zreškem in Konjiškem. Po prvih podatkih je brez elektrike ostalo dobrih 1.500 odjemalcev, delavci Elektra Maribor okvaro odpravljajo.