Neuradno: na sodišče vložili obtožnico zoper ugledne zdravnike, tudi dveh nekdanjih celjskih

12:23 – Vložili obtožnico

“Neuradno smo izvedeli, da so na okrožno ljubljansko sodišče vložili obtožnico zoper 15 oseb, med njimi tudi ugledne zdravnike, kot sta predstojnik Ortopedske klinike v Ljubljani Vane Antolič in travmatolog iz celjske bolnišnice Miodrag Vlaović,” pravkar poroča spletni portal 24ur.com.

Obtoženi so kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, pranja denarja ter ponareditve in uničevanja poslovnih listin. Zdravniki naj bi prejeli več kot milijon evrov podkupnin v gotovini in celo v zlatih palicah.



14:13 – Zgodba o podkupninah ima že dolgo brado

Domnevno naj bi med obtoženimi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, pranja denarja ter ponareditve in uničevanja poslovnih listin bil tudi nekdanji travmatolog celjske bolnišnice Miodrag Vlaović. Že konec leta 2013 so potekale prve hišne preiskave. Zdaj upokojeni Vlaović, nekoč kirurg in vodja travmatološkega oddelka v celjski bolnišnici, naj bi dobil najmanj dobrih 27 tisoč evrov podkupnine. Denar naj bi prejemal od dobaviteljev zdravstvene opreme in pripomočkov, kot nagrado, saj je pripomogel, da je izbrani zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Vlaović naj bi za to dobil več nakazil, vsa na svoj hrvaški bančni račun.

Med obdolženimi naj bi bil tudi Samo Karel Fokter, nekdanji vodja oddelka za ortopedijo v celjski bolnišnici, ki zdaj dela v mariborskem kliničnem centru.

Zakaj so podkupnine sporne?

Dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Del strukture cene teh zdravstvenih pripomočkov je že vseboval odstotke, ki so bili namenjeni za podkupnine. Ti so se gibali med pet in 20 odstotkov. Javna sredstva naj bi s tem po takratnih podatkih kriminalistov oškodovali za 1,18 milijona evrov.

Višina podkupnin je znašala med 10.000 in 101.000 evrov, pri čemer naj bi dobavitelji nagrade nakazovali na tekoče račune, ki so bili prav v ta namen odprti v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med preiskavo so našli tudi gotovino in zlate palice. Nacionalni preiskovalni urad je že podal pobudo za zavarovanje protipravne premoženjske koristi na tekočih računih osumljenih, kjer je ta denar hranjen, ter na njihovem premoženju.

Več informacij še zbiramo.