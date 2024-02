NEPOZABNO Tri Štajerke Valentinovo jutro preživele v družbi Dejana Vunjaka!

Nepozabno valentinovo smo priredili trem Štajerkam, saj so dopoldne preživele v družbi očarljivega Dejana Vunjaka.

Dejan Vunjak in tri srečne Štajerke: Andrejka Plankl iz Škofje vasi, Tjaša Unuk iz Frama in Danijela Prosenc iz Gorice pri Slivnici so preživele nadvse posebno Valentinovo jutro. So namreč finalistke nagradne igre Radia Rogla Valentinov zajtrk z Dejanom Vunjakom. Mesto v finalu so si zagotovile s prijavo v nagradno igro in dobrim poznavanjem Dejana in njegovega ustvarjanja, pomagalo pa jim je tudi malce sreče.

Sprehod po rdeči preprogi

Že zgodaj zjutraj je dekleta pred hišo Radia Rogla v Slovenskih Konjicah pričakala rdeča preproga. Za prvo od mnogih presenečenj dopoldneva je seveda poskrbel Dejan Vunjak, ki je dekleta prisrčno pozdravil in jih obdaril z vrtnicami.

Ob kratkem spoznavnem klepetu ob prvi jutranji kavi je Dejan v roke vzel svojo kitaro in skupaj z udeleženkami zapel nekaj svojih uspešnic, nato pa so druženje nadaljevali v radijskem studiu, kjer so poklepetali z voditeljema Dobrega jutra Iztokom Krajncem in Petrom Klimo. Udeleženke so bile prvič na radiu, toda trema je v sproščeni družbi radijcev in glasbenika hitro minila in v etru ni manjkalo smeha.

Tole so povedale med drugim:

Razvajanje v idiličnem ambientu

Kitara in pesem sta odmevali tudi po gostovanju v radijskem etru, ko so udeleženke prisrčno pozdravili in obdarili prijatelji iz Banke Sparkasse, Avto centra Celeia in Tobačne grosist, nato pa so jih z novo Opel Astro Sports Tourer živahne modre barve odpeljali na zajtrk v Gostilno Zlati grič.

V idiličnem ambientu sredi Škalc, s pogledom na okoliške kraje in počasi prebujajoče se konjiške vinograde, so uživali v kulinaričnem razvajanju ekipe Gostilne Zlati grič, ki je za ta poseben dogodek pripravila pester in zelo okusen zajtrk. Dejan se je z udeleženkami v bolj intimnem vzdušju dodobra naklepetal, pred slovesom pa jim je priredil še pravi mini koncert.

Prehitro slovo

Udeleženke so se več kot zadovoljne strinjale, da je bilo valentinovo z Dejanom zares nepozabno in da je vse prehitro minilo, nepozabno pa je bilo tudi za Dejana, nam je povedal ob slovesu. Daljšo reportažo boste lahko prebrali v lokalnem časopisu NOVICE in mestnem časopisu Celjan.

Valentinovega zajtrka z Dejanom Vunjakom ne bi bilo brez podpore naših prijateljev iz Banke Sparkasse in podjetij Avto center Celeia, Gostilna Zlati grič ter Tobačne grosist (Somersby).

Poglejte še video posnetke in zgodbe na Facebooku ter Instagramu Radia Rogla! (N. K.)