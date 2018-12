Nemški božični kruh – štola

Sestavine:

300 g črne moke

30 g svežega kvasa

140 ml mlačnega mleka

50 g sladkorja

100 g masla

30 g nasekljanih mandljev

100 g rozin

60 g nasekljanih brusnic

60 g kandiranih lupinic citrusov

četrt žličke naribanega muškatnega oreščka

četrt žličke mletih klinčkov

žlica ruma

200 g marcipana

Moko stresemo v večjo skledo. Na sredini naredimo jamico. Vanjo damo nadrobljen kvas in sladkor. Počasi prilivamo mlačno mleko. Umesimo gladko testo in ga oblikujemo v kroglo. Prelijemo ga s stopljenim maslom in pustimo, da vzhaja eno uro.

V posebni skledi zmešamo mandlje, rozine, brusnice, kandirane lupinice, muškatni orešček, klinčke in rum.

Marcipan med dlanmi oblikujemo v 25 centimetrov dolg svaljek.

V testo vgnetemo maslo. Na začetku je zelo zahtevno, potem pa se testo lepo poveže. Dodamo mandljevo mešanico in dobro pregnetemo. Na pomokani površini ga razvaljamo v pravokotnik 25 x 15 centimetrov. V njega kot rulado zavijemo marcipan. Štolo položimo na pekač in pustimo, da vzhaja na toplem še eno uro. Kruh pečemo v pečici, segreti na 200 stopinj, dobre pol ure.

Pečenega tanko premažemo z maslom. Ko se ohladi, ga izdatno posipamo s sladkorjem v prahu.