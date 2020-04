Nekaj vitanjskih obrtnikov spet dela

Civilna zaščita v občini Vitanje v zadnjem tednu zaradi epidemije ni uvedla novih ukrepov, saj po besedah poveljnika vitanjske Civilne zaščite Andraža Pogorevca za to ni bilo potrebe. »Razmere v naši občini so umirjene. Vsi občani dosledno upoštevajo navodila in ukrepe. Medtem uspešno rešujemo manjše izzive. Jutri bomo prevzeli peto pošiljko zaščitne opreme s strani države. Delimo jo v skladu z ustaljenimi usmeritvami,« pravi Pogorevc.

Nekateri vitanjski obrtniki so v teh dneh znova zagnali delovni proces. Ostali naj bi z delom začeli po prvomajskih praznikih. Že zdaj pa pripravljajo pogoje za varnost v svojih lokalih oziroma proizvodnih objektih. »Ob tem jim za skrb in odgovornost izrekamo pohvalo in zahvalo. Počasi se sproščajo ukrepi. To pomeni, da se bomo postopoma vrnili v ustaljene življenjske tirnice. Zato je prav, da še nekaj časa potrpimo pri upoštevanju ukrepov, saj bomo le tako lahko epidemijo uspešno prebrodili,« še poudarja vitanjski poveljnik Civilne zaščite Andraž Pogorevc. Sicer pa v občini Vitanje ni okuženih z novim koronavirusom. Pred približno mesecem dni so imeli en potrjen primer, a je oboleli že ozdravel.