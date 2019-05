Potem ko so Klateži iz Nove Cerkve na tekmovanju Volkswagen Špila postali viceprvaki, so posneli novo skladbo: Nekaj, kar se pozabi.

Na tekmovanju Volkswagen Špila ste postali vice prvaki. Česa ste bili v sklopu tekmovanja najbolj veseli? Ja, res je. V skupnem seštevku smo zasedli drugo mesto. Mislimo, da smo lahko zelo zadovoljni z izkupičkom, saj smo se veliko novega naučili. Najbolj veseli smo bili, ko smo izvedeli, da smo bili izbrani za finalni del. Naš mentor v sklopu tega glasbenega projekta je bil Raay, s katerim smo se zelo dobro ujeli.

Se v glasbi da tekmovati? Glasba je specifična stvar, ki spodbuja razna čustva in je zelo osebna. Zato bi tukaj težko lahko govorili o tekmovalnosti.

Prav s tega tekmovanja je vaša nova pesem. Drži. Zelo smo veseli, da je naše skupno delo z mentorjem Raayjem pripeljalo na svet novo vižo z naslovom Nekaj kar se pozabi. Avtor glasbe je Raay, pod besedilo pa se je podpisal Rok Lunarček. Valček je zelo nežen in čuten, saj se lahko vsak posameznik najde v njegovi tematiki. Pesem govori o ljubezni in njeni počasni ugasnitvi oziroma z drugimi besedami ohladitvi partnerskih odnosov. Vsaka začetna ljubezen je iskriva, polna zagona in čutnosti. A ta ljubezen se po nekaj letih lahko spremeni v nekaj čisto rutinskega.

Posneli se tudi že videospot. Za pesem smo posneli videospot v prečudoviti Kranjski Gori. Natančna lokacija snemanja je bila ob jezeru Jasna, kjer smo posneli vse zunanje kadre, za notranje kadre pa smo se nastanili v Jasna Chalet Resortu. Osebju in vodstvu smo zelo hvaležni za gostoljubje. Zgodba predstavlja par v dveh različnih obdobjih. Obdobje začetne ljubezni in obdobje pozabljene ljubezni, ki je postala zgolj navada. Iskreno se zahvaljujemo vsem igralcem in snemalni ekipi Neo Visuals.

Moramo povedati, da smo videospot snemali v dveh delih, saj je prvi dan, to je bilo 22. aprila, v Kranjski Gori zapadli 15 cm snega. Zato smo čez dva dni ponovno prišli v Kranjsko Goro, da smo posneli pomladne posnetke. Lahko rečemo, da smo videospot snemali v razmaku 5 mesecev (smeh).

Boste še tekmovali? Letošnjo sezono smo s tekmovanji zaključili, saj nas čaka pestro leto s polno zasedenimi vikendi in čakajo nas priprave na naš koncert, ki se bo odvil v začetku prihodnjega leta.

Kje vas lahko na Štajerskem vidimo v bližnji prihodnosti? Najprej sta na vrsti dve gasilski veselici 1. 6. smo v Trnovcih, nato 8. v Sv. Štefanu, 14. pri Pušn Šanku pr’ Tini blizu Šmartinskega jezera, 27. pojemo na veselici PGD Ljubečna in 13. 7. na veselici PGD Lemberg. Tudi sicer imamo čez poletje vse vikende polne tako, da nam dela ne bo zmanjkalo.