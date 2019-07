Nedeljski mir le v Štorah in Vojniku

Nedelje želi večina izkoristiti za počitek po delovnem tednu. Sproščanje lahko prekine hrup, ki pa po ZJRM ni prepovedan.

Brez hrupa med 22. in 6. uro

Zakon o varstvu javnega reda in miru hrup prepoveduje med 22. in 6. uro. V tem času naj bi okolici zagotavljali mir in se torej odpovedali uporabi naprav, ki povzročajo hrup, spremljali televizijo ali poslušali radio (ter druge akustične naprave) potiho, tudi sami naj v tem času ne bi govorili preglasno in naj ne bi igrali na glasbila. V prepovedi so izvzeta nujna vzdrževalna dela in prireditve ali shodi z vnaprejšnjim soglasjem. Prireditelji tovrstna soglasja urejajo na upravnih enotah, za kar potrebujejo soglasje lastnika objekta ali zemljišča in krajevne skupnosti; večje dogodke je potrebno, zaradi zagotavljanja varnosti, prijaviti tudi na policiji.

Štore in Vojnik: oazi miru

Na Celjskem pa le obstajata oazi miru. Občine, vključno z Mestno občino Celje, to področje urejajo po veljavni ZJRM, razen Občina Štore, ki ima svoj Odlok o javnem redu in miru. V 7. členu so zapisali, da je uporaba kosilnice, škropilnice, žage in drugih naprav z motorji, ki povzročajo visoke ravni hrupa, prepovedana od 21. do 6. ure od ponedeljka do sobote ter ob nedeljah in praznikih. Podobno so zadevo uredili v Občini Vojnik. V Štorah je prav tako za več miru občanov prepovedano voziti vozila na motorni pogon brez naprav za dušenje zvoka. A isti člen omejitev ne opredeljuje za opravila, povezana s kmetijsko dejavnostjo – torej, če je sosed kmet, lahko tudi v Štorah ob nedeljah zažene traktor.

Kaj pa smrad?

Problem poleg hrupa povzroča tudi smrad ob gnojenju, ki na vaseh in obrobjih mest velikokrat preprečuje prezračevanje domov. A v tem primeru se ne morete pritožiti nikamor, saj tega področja ne ureja noben zakon – omejitve se nanašajo le na varstvo voda in rastlin ter mejne vrednosti vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla. Tovrstni predlogi so bili večkrat podani tudi na portalu predlagam.vladi.si, kjer pa je Ministrstvo za okolje in prostor v odzivu zapisalo: »Možnost ukrepanja Inšpektorata RS za okolje in prostor glede ‘prekomernega’ smradu je posredno mogoča le pri nadzoru izdanih veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj, ki med drugim vsebujejo tudi ukrepe za zmanjševanje/preprečevanje ‘prekomernega’ smradu.«