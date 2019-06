Nedelja, 9. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V novem Tenis centru Vintgar Kuki bo popoldne finalna tekma tridnevnega tenis turnirja za člane in članice Teniške zveze Slovenije – Bistrica Open. Ob podpori gospodarstva bo ob zaključku turnirja tudi VIP turnir, ki bo pokazal, kdo od gospodarstvenikov zna najbolje vihteti teniški lopar. Poskrbljeno pa bo tudi za zabavo s Poskočnimi muzikanti.

* V Zrečah se bo zaključilo tridnevno Ropotanje. Dopoldne bo sveta maša ob spremljavi Frajhajmske godbe, popoldne pa koncert pihalnih orkestrov. Poleg domačih godbenikov iz Slovenskih Konjic, Šmartnega na Pohorju in Zreč, bodo igrali tudi godbeniki s Hrvaške in Italije.

* Lepo nedeljo bodo danes obhajali pri cerkvi sv. Antona v Vitanju, in sicer v čast sv. Antonu Padovanskemu. Kot na ta dan veleva tradicija bodo pripravili procesijo in licitacijo prašička. Pri sv. maši bodo letos sodelovali tudi gasilci, ki bodo prosili za varstvo in božji blagoslov pri svojem delu. Po sv. maši pa bo ob licitaciji tudi pogostitev.

* V Planini pri Sevnici danes začenjajo serijo vodenih ogledov planinskega trga z gradom in grajsko kaščo.

* 21. šahovski festival veterank in veteranov Slovenije, starih nad 50 let bo dopoldne v gostišču Golob na Zgornji Polskavi.

* V Zdraviliškem parku na Dobrni bo danes drugi Juga fest . Vadba joge, zvočne kopeli in likovne delavnice za otroke so brezplačne.

* Na Večeru pod Ipavčevo Lipo, poimenovanem Kdaj rože cveto, bodo pevke danes predstavile pesmi skladatelja Jakoba Ježa.

* V župnijski cerkvi Sv. križa v Rogaški Slatini bo popoldne dekanijska revija otroških in mladinskih cerkvenih pevskih zborov.

* Pohod po okoliških gričih organizirajo v Šmarju pri Jelšah. Zbor pohodnikov je pri kulturnem domu. Popoldne še bo na parkirišču pred občino sprejem Deželaka junaka, ki je na dobrodelni etapi.

* Na Brinjevi gori bo popoldne romarski shod in maša ob 20-obletnici nove maše zreškega rojaka Damjana Kejžarja.