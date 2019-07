Nedelja, 7. julij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Tudi to poletje se bodo na Rogli vrstile prireditve Lepa nedelja. Danes vabi Planinska nedelja s pohodom do Lovrenških jezer, potepom po Škratovi učni poti in zabavnimi planinskimi aktivnostmi.

* Zvečer bo v Celju koncert zasedbe Bubble: Vrtiljak melodij v poletno noč vokalno z večno zelenimi popevkami Jureta Robežnika in Mojmirja Sepeta.

* 16-ta tradicionalna prireditev Igramo in kuhamo na Ruški koči bo v Ruški koči na Arehu ves dan.

* V župnijski cerkvi Svetega Štefana na Spodnji Polskavi bodo uro pred poldnevom slovesna maša ob 50-letnici duhovništva Karla Drofenika.

*Spominsko srečanje ljudskih pevcev in godcev Viktorja Kotnika bo popoldne v cerkvi svetega Vida na Hudinji nad Vitanjem.

* Ruška koča na Arehu bo danes gostila 16. tradicionalno prireditev ‘Igramo in kuhamo na Ruški koči’. Dopoldne bodo začeli s tekmovanjem v kuhanju pohorskega piskra, sledil bo kulturno-zabavni program ob bogati kulinarični ponudbi.