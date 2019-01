Nedelja, 6. januar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Dijakinje 3. letnika I. gimnazije v Celju: Nika Gradišek, Jana Ušen, Eva Grasselli, Veronika Petelinšek, Larisa Ravnjak in Nina Razgoršek so pod mentorstvom profesorice sociologije Nine Trojner svojo šolo odlično zastopale na tekmovanju Evrošola 2018 in dobile največ točk med vsemi ekipami tako v testu znanja kot tudi v debati. Čaka jih nagradna ekskurzija v Strasbourg, kjer se bodo udeležile simulacije zasedanja Evropskega parlamenta.

* Za praznične dogajanje v Rogaški Slatini že nekaj let skrbi Kristalna vas z drsališčem. Ker so prazniki skoraj že za nami, bodo popoldne še sklepni dogodki v Kristalni vasi. Najprej boste lahko prisluhnili ambientalni glasbi za klarinet in dramsko igro, za zaključek bo nastopil še pihalni orkester Steklarne Rogaška.

* Koncert božična skrivnost bo dopoldne v cerkvi sv. Mihaela na Pilštanju. Nastopil bo Mešani pevski zbor Vinea Kozje.

* Glasbeno praznično obarvano popoldne bo tudi v Rogaški Slatini. V tamkajšnji župnijski cerkvi bo tradicionalen koncert Slovenskega okteta.

* Prihod svetih treh kraljev in žegnanjsko mašo prireja Turistično društvo Samostan Studenice dopoldne v domačem kraju.