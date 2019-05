Nedelja, 5. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na slavnostni akademiji se bodo v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur nocoj spomnili 100-letnice smrt sokrajana heroja Franja Malgaja.

* Danes se začenjajo vodeni ogledi muzejskih zbirk na Zgornjem trgu. Obiskovalci si na ta način vsako prvo nedeljo v mesecu lahko ogledajo Ipavčevo hišo, zbirko Rifnik in njegovi zakladi ter spominsko sobo New swing quarteta.

* Tradicionalno vseslovensko srečanje gasilcev na Florjanovo nedeljo bo tudi letos v Doliču. Vsako leto se prireditve udeležijo več kot 20 društev iz vse Slovenije. Tudi 26-o srečanje se bo začelo s parado in mašo za gasilce, za veseli del dogajanja v gasilskem domu v Doliču pa bo nato poskrbel ansambel Glas.

Na Sv. Florijanu (pri Rogaški Slatini) bo slovesnost ob farnem prazniku vodil upokojeni nadškof dr. Anton Stres. Gasilske maše v Obsotelju in Kozjanskem še bodo na Sv. Emi, v Marijini cerkvi v Podčetrtku, v Selah, Polju ob Sotli in na Svetih Gorah nad Bistrico ob Sotli. Popoldne bodo florjanovo proslavili še v Podsredi.

Gasilsko mašo bodo ob prazniku zavetnika gasilcev dopoldne pripravili tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah.

* Popoldne bo v galeriji Attems v dvorcu Štatenberg odprtje razstave Čebele – naše življenje.

* Dopoldne bo v Vitanju birmanska slovesnost. Zakrament sv. birme bo podelil upokojeni celjski škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

* Koncert v Pesmi je spomin popoldne v cerkvi Marijinega vnebovzetja organizira Moški pevski zbor Terme Olimia. Ob domačem zboru še bodo nastopili Pevsko društvo Rosika Lovrenc na Pohorju, Obrtniški zbor Šmarje pri Jelšah in Moški pevski zbor Rogaška Slatina.