Nedelja, 4. avgust – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

Nedelja, 4. avgust

* Na Spodnji Polskavi bo še veliki finale Spodnjepolskavskega poletja.

* Danes bo na Rogli Lepa nedelja s košnjo pohorskih planj. Poleg tega pripravljajo zabavni program z ansamblom Navihanke.

* Danes, na Lovrenčevo nedeljo, bo prireditev ‘Tri fare na Treh kraljih – Pohorci pojejo in igrajo’. Gre za prireditev treh pohorskih krajevnih skupnosti – Kebelj, Šmartno in Tinje. Pester program so pripravili: sveto mašo s procesijo, blagoslov mopedov, dobrodelno kuhanje pohorskih jedi v kotličkih in kulturno-zabavni program, v katerem bodo sodelovali nastopajoči iz omenjenih krajev ter gosti. Predstavile se bodo tudi gasilske ekipe s Keblja, Šmartna in Tinja.

* Pri cerkvi sv. Donata, nadžupnija ROgatec, bo Donatova nedelja s tradicionalnim srečanjem z župnijo Sv. Vid pri Ptuju. V Zagorju pri Lesičnem bo Leskovška nedelja, ob prazniku Marije Snežne pa bo romanje na Svete gore nad BIstrico ob Sotli.