Nedelja, 28. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Dopoldne bo v cerkvi Matere Božje na Hriberci zahvalna sveta maša za cerkvene pevce in njihovega dolgoletnega zborovodjo in organista Franca Pokliča. Letos namreč obeležujejo 100. obletnico neprekinjenega orglanja in zborovodstva družine Poklič v župniji Vitanje. Pri sveti maši bodo sodelovali vsi trije župnijski pevski zbori in Frajhajmska godba.

*Jurijevo nedeljo bodo danes obeležili v Slovenskih Konjicah. Za praznik farnega patrocinija sv. Jurija bodo vse dopoldanske maše združili v eno skupno ob 10-ih. Po maši bo blagoslov konjev na travniku nad cerkvijo, nato pa skupno praznovanje na župnijskem dvorišču (agape-pogostitev za vse).

* V okviru evropskega tedna mladih Izobraževalni center Eksena danes pripravlja pogovor z naslovom Mladi o prihodnosti Evrope.

* Za vse gasilske navdušence ter vse, ki jih zanima delo in oprema gasilcev danes v Vitanju pripravljajo dan odprtih vrat. Gasilski dom Vitanje in njegovo delovanje bodo predstavili člani Prostovoljnega gasilskega društva Vitanje.

* Jurjevo nedeljo z blagoslovom konj bodo obeležili pri sv. Juriju pri Rogatcu in v Bistrici ob Sotli.

* Sejem rabljenih koles bo dopoldne na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Dogodek že tradicionalno ob začetku kolesarske sezone organizira tamkajšnji kolesarski klub.

* Na treh kraljih bo velika domovinska prireditev – 12. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona in Festival miru.

* V večnamenski dvorani v Kozjem bo dopoldne prvenstvo v namiznem tenisu. Dogodek je v nizu prireditev ob prazniku občine Kozje. Popoldne bo še revija kozjanskih pevskih zborov. Predstavili se bodo zbori iz različnih krajev upravne enote Šmarje pri Jelšah.

* Pred praznikom dela bodo mlaje že danes popoldne postavili v Olimju, Polju ob Sotli, v Selah pri Podčetrtku in v vasi zagorje v občini Kozje. Popoldne bodomlajsko dre v Križeči vasi postavili majsko drevo. Prav tako bodo na tradicionalen način postavili majsko drevo v Laporski gorci pri Erkerju.