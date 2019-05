Nedelja, 26. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Z raznolikim dogajanjem danes zaključujejo praznovanje občinskega praznika Občine Oplotnica.

* Zadnja majska nedelja je znova rezervirana za družinsko kolesarsko prireditev Na kolo. Tudi na 14. izvedbi bodo dopoldne proti skupnemu cilju, ki bo pred celjskim Citycentrom, krenili iz šestih občin – Celja, Slovenskih Konjic, Šentjurja, Štor, Vojnika in Žalca.

* 10. Bike festival Celje se bo dopoldne začel na Lavi s tremi trasami 30, 63 in 108 kilometrov.

* Ob zaključku Tedna ljubiteljske kulture je v Svetinovi hiši v Šentjurju danes dan odprtih vrat Centra kulture Gustav. Na društvenih stojnicah se bodo predstavila domača kulturna društva.

* Nocoj v Celju vsebinsko bogat epski koncert Svetlane Makarovič z gosti: Kdor gleda ljudi skozi mačje oči.

* Tradicionalno 37. srečanje planincev bo danes na Paškem Kozjaku. Planinci se bodo opoldne zbrali na Ostrici pod Basališčem. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno, pripravljajo pa tudi kulturni program in bogat srečelov. Prireditev bo del vseslovenske planinskega projekta ‘Slovenija planinari’.

Prav tako pa so tradicionalne tudi šmarnice, ki jih bodo popoldne imeli pri Treh križih na Kamni Gori.

* Društvo jadralnih padalcev Kajuh pri bazenu na Frankolovem drevi pripravlja blagoslov padal.

* V župniji sveta Ema (pri Podčetrtku) bo dopoldne romanje po svetoemski fari. Po maši pri sv. Urbanu se bodo romarji odpravili preko sv. Eme, sv. Vida in sv. Areha do sv. Katarine. Popoldne še bo v bližnji župniji Olimje mesečna molitvena ura