Nedelja, 21. julij – kaj se dogaja na Štajerskem?

* V Dobju bo popoldne slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrad občine.

* Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica organizira že 25. akcijo ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2019. Traja do 15. avgusta. Za sodelovanje se lahko prijavijo kandidati iz občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica. Prijave sprejemajo na Turistično-informacijskem centru v Slovenski Bistrici.

* Na Rogli bo tradicionalno srečanje šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

* Na Keblju bo veselo. Ob krajevnem in farnem prazniku pripravljajo popoldne veselico z ansambloma Smeh in Slovenski zvoki, pripravili so bogat srečelov. Pred tem bo sveta maša s procesijo.

* V hotelu Slatina v Rogaški Slatini bo popoldne odprto prvenstvo v taroku za pokal občine Rogaška Slatina. Igrali bodo po pravilih Tarok zveze Slovenije.