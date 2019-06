Nedelja, 2. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Poljčanah slavijo občinski praznik, zato pripravljajo več prireditev: zjutraj bo pohod družin k stolpu na Boču, na ogled bo razstava malih pasemskih živali, pripravljajo predstavitev skif karateja. Popoldne bo prireditev Poljčane pojo. Gre za glasbeno prireditev Korajža velja v izvedbi Marjana Hvala. Prireditev je namenjena vsem občanom, ki bi se želeli s svojim pevskim talentom predstaviti širši publiki. Prijavijo se lahko osnovnošolci od 2. razreda in odrasli.

* Dopoldne bo v Celju dobrodelni tek za posodobitev parka za slepe. Pripravili so tudi izkušnjo teka z zavezanimi očmi in hoje z belo palico.

* Leo klub Slovenska Bistrica že sedmo leto zapored organizira Dan družin. Dogodek bo v Parku za knjižnico v Sl. Bistrici, je brez vstopnine in tako ponuja brezplačno priložnost za aktivno preživljanje prostega časa na prostem. Risali bodo, kiparili, skakali po napihljivih igralih, se preizkusili v borilnih veščinah, ali sodelovali v znanstvenem kotičku. Skupaj z Lions klubom Slovenska Bistrica pa se bodo z zavezanimi očmi preizkusili tudi v svetu slepih in slabovidnih

* Tradicionalna prireditev Idi na Makole bo ves popoldan in pozno v noč v Makolah. Nedeljsko druženje bodo popestrili mini odprta kuhinja in trio Rober.

* Regijsko srečanje godb na pihala pod imenom Zakorakajmo v sončno pomlad bo popoldne na Spodnji Polskavi. Predstavilo se bo osem (8) godb, okoli 260 nastopajočih, v svoji primarni dejavnosti – igranje v gibanju. Vsaka godba posebej bo na prizorišče prikorakala s poljubno koračnico. Nato bodo združene godbe zaigrale dve skupni skladbi. Sledi predstavitev vsake godbe s tremi skladbami.

* TIC Šentjur in Razvojna agencij Kozjansko tudi danes omogočata voden ogled Ipavčeve hiše, Zbirke Rifnik in Spominske sobe New swing quarteta na Zgornjem trgu.

* V Calski gorci v Rogaški Slatini bo popoldne zaključna prireditev ocenjevanja vina Rogaška 2019.

* Krajevni odbor Rdečega križa v prostorih Krajevne skupnosti Nova Cerkev dopoldne organizira meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola. Tovrstna akcija bo tudi v KD Stranice, na Stranicah.