Ne preženite ježka z vrta.

Jež je odličen pomočnik v boju proti škodljivcem!

Jež se prehranjuje s škodljivci, tudi polži, deževniki, žuželkami in miškami. Skrb, da bi vam pojedel zelenjavo, je zato odveč. Jež potrebuje svoj prostor, ki si ga naredi iz odpadlega listja, vejic … Zato nikar ne zavrzite vsega odpadlega naravnega materiala. Najbolj je aktiven ponoči, ker spada med nočne živali, sploh pa po dežju, ko je hrane največ. Ježku, ki ga v teh dneh najdete v vašem vrtu, lahko nastavite nekaj hrane, da si opomore po zimskem spanju. Toda to v nobenem primeru ne sme biti kravje mleko in ne kruh, saj zaradi tega ježek lahko dehidrira! Nastavite jim posodice z vodo, ki naj bodo dovolj nizke, da bodo lahko prišli do nje. Teknila jim bo hrana za mačke, tudi mleto nezačinjeno meso. Je pa tudi veliko stvari, ki lahko ježem škodijo. Ne nastavljajmo jim mleka, lahko jih poškodujemo med košnjo trave ali med kurjenjem odpadnih vej. Nevarnost predstavljajo tudi ribniki, bazeni, mreže na vrtovih, strupi, nezavarovani odtoki, luknje okoli his in psi. Veliko jih konča tudi na cestah, pod avtomobili.

