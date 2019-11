Konjiško: Navijanje jih je pripeljalo v Zoo Land

K dobremu vzdušju na letošnjem Konjiškem maratonu so pripomogli tudi številni navijači. Med njimi je bilo kar nekaj navijaških skupin. Posebna komisija NOVIC in Radia Rogla je ocenjevala njihovo navijanje, njihove pripomočke, učinkovitost… In izbrala zmagovalca. Naziv »naj navijaška skupina« je prejela skupina Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Za nagrado je prejela obisk konjiškega Zoo Landa. Skupina stanovalcev je z nestrpnostjo pričakovala dan obiska, saj imajo radi živali. Najbolj sta jih prevzela leva, saj je večina prvič videla v živo kralja živali. Da je bila atrakcija še bolj privlačna, pa so poskrbeli zaposleni v živalskem vrtu, saj so pred njimi nahranili leva s svežim mesom. Navdušili so jih tudi kenguruji, krokodili, alpake, surikati in še nekatere drugih živali, uživali so v lepo urejenem tematskem parku. Pozdravili so jih kavbojci, nekatere pa je očarala lepa indijanka. Ob koncu obiska so povedal, da je bilo to zanje izjemno zanimivo doživetje. Da bodo kot navijaška skupina na Konjiškem maratonu sodelovali tudi naslednje leto v upanju, da bodo znova deležni kakšne zanimive nagrade.

