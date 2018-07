Naturizem: Nagci so v Celju brezdomci

V Celju radi govorimo o razvoju vseh zvrsti turističnih dejavnosti, najbrž pa smo kar malo pozabili na v svetu zelo razvijajočo se vejo naturizma. Če bi lahko dejali, da je bilo še desetletje nazaj za ljubitelje narave v Evinem kostumu vsaj za silo poskrbljeno, to področje danes kaže klavrno podobo. Celjski naturisti so primorani svoj prostor pod soncem iskati drugod. Zanimivo, da ureditev plaže ne zahteva veliko vložkov. Potrebno je namestiti opozorilne table in dogovoriti razmerja z lastnikom oziroma najemodajalcem zemljišča ter imeti uradno registrirano društvo, ki bo upravljalo s prostorom.

Zveza: Celje nima društva

Tukaj naletimo že na prvo večjo težavo. Najprej smo se obrnili na Zvezo društev naturistov Slovenije, kjer so nam pojasnili, da v Celju ni več nobenega društva naturistov, niti na območju celotne države ni kaj boljše. »DN Venera, katerega predsednik je bil gospod Lorenčak, je poslovalo nekorektno, DN Savinja pa je zaprlo svoja vrata. Sedaj so v zvezi le še štiri društva – K naravi in Lotos v Ljubljani, Triglav v Radovljici in Mali raj na Dolenjskem blizu Straže pri Novem mestu,« nam je odgovorila predsednica zveze Maja Penko.

Lorenčak: Celje ima društvo

Stanje smo preverili pri Rudiju Lorenčaku, predsedniku celjske Venere. »Društvo je aktivno, ljudi pa manjka. Zveza je kriva, da je to propadlo. Ko so na spletu objavili, da društva v Celju ni več, se nam nihče več ni javil, mene pa so preprosto izključili. Očitno ne marajo Štajercev, uničili so tudi mariborsko društvo in potem še Savinjo, ki je imela sedež na Ponikvi.«

Odločba velja

Lorenčak zatrjuje, da so odločbe ministrstva za okolje in prostor veljavne, nihče jih ni preklical, propadle pa tudi niso. To pomeni, da imajo naturisti v Celju svoj kotiček gorvodno od betonarne ob Savinji. Toda lokacija ni ustrezna, čeprav jo uporabljajo že štiri desetletja. »Posekali so grmovja, sence ni več, le redki še zahajajo tja. Za 60 odstotkov je upadlo število naturistov, ni označb, manjka opozorilna tabla, tja se hodijo umivat Romuni, mimo se podijo rekreativci, ob reki je speljana tudi trasa za maraton državnosti,« je ogorčen predsednik Venere.

Čez plažo sprehajalna pot

»Tri leta smo domovali na Šmartinskem jezeru, nato je lastnik prekinil veljavno pogodbo z nami in prostor oddal drugemu najemniku, čeprav smo redno plačevali tudi vodo in elektriko. Postavili so tudi sprehajalno pot mimo naše peščene plaže v bližini čolnarne. Kdo se bo pa šel takšen naturizem, ko ti sprehajalci hodijo mimo? Mora biti vsaj malo zakrito.« Lorenčak pojasni, da je v večjih evropskih mestih za naturiste poskrbljeno, v Gradcu so tako nedavno obeležili stoletnico naturizma v mestu. Bo prihodnjo sezono kaj boljše? »Na severozahodu jezera imamo možnost dobiti primerno lokacijo, lastnik nam ponuja najem zemljišča. Ko smo imeli zadeve urejene, so k nam že prihajali Nizozemci, Madžari in Avstrijci.«

MOC ne načrtuje plaže

Na Mestni občini Celje so nam na vprašanje, ali imajo v zvezi z ureditvijo plaže za nudiste, o načrtih, vsaj dolgoročnih, so bile kakšne pobude oziroma ali se zdi, da je ta problematika občini dovolj pomembna, da bi ji veljalo prisluhniti, odgovorili, da trenutno ne načrtujejo ureditve plaže za nudiste, si pa zelo prizadevajo, da bi na Šmartinskem jezeru popestrili turistično ponudbo in privabili še več obiskovalcev.

»Pohvalimo se lahko, da smo v zadnjih letih precej naredili. Od cerkve sv. Duha v Novi vasi do jezera smo zgradili pešpot s kolesarsko stezo, ob jezeru pa sprehajalne poti, tako da je ta priljubljena turistična točka zelo privlačna za kolesarje, pohodnike, sprehajalne in družine. Ob pregradi, kjer sta kavarna Brkati som in otroško igrišče, bomo do septembra zgradili novo skakalnico za akrobatske smučarje, eno pa bomo obnovili. Postavili bomo tudi trampolin in servisni objekt. Maja ali junija prihodnje leto bo v gozdu domačina Viktorja Kranjca v Ločah v Šmartnem v Rožni dolini zaživela tudi Zelena raziskovalnica na prostem. Za to naložbo, ki bo najbolj razveselila otroke, nam je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pred kratkim odobrilo skoraj 21.000 evrov nepovratnih sredstev.