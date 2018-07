Nasprotniki in predvideni investitor piščančje farme v Konjiški vasi se selijo na sodišče

Prvopodpisani pod zahtevo za razveljavitev na seji konjiškega občinskega sveta sprejetega Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi Aziz Bradarič je vložil tožbo zoper Občino Slovenske Konjice. Za to potezo se je odločil, ker so njegovo zahtevo zavrnili, češ da sklepa ni mogoče razveljaviti z naknadnim zavrnitvenim referendumom. Konjiška Občina naj bi torej zavrnila zahtevo za zavrnitveni referendum, ki je Bradarič sploh ni vložil. Bradarič je namreč zahteval razveljavitev splošnega akta.

Prepričan, da Bradarič in občinski svetnik dr. Jernej Štromajer namerno navajata neresnice in ga blatita ustrezne sodne postopke napoveduje tudi Marko Cigler, ki naj bi zgradil farmo v Konjiški vasi.

Več v lokalnem časopisu NOVICE.