Naš predlog za slajše praznike: Božični sadni kruh z oreščki

Še en odličen recept za slajše praznike. Domač dišeči kruh z viskijem in pimentom bo praznično odišavil stanovanje in navdušil vaše brbončice.

Sestavine:

• 100 g suhih fig

• 100 g suhih sliv

• 100 g suhih jabolk

• 100 g suhih marelic

• 50 ml viskija

• 80 ml vode

• 50 g pinjol

• 50 g pistacij

• 50 g mandljevih lističev

• 100 g moke

• 1 čajna žlička instant kvasa

• 1 čajna žlička pimenta

Priprava:

1. korak:

Slive, fige, jabolka in marelice na drobno narežemo in damo v posodo. V lončku zavremo viski in vodo. S tekočino prelijemo suho sadje in pustimo stati 30 minut.

2. korak:

Pinjole in pistacije sesekljamo. Dodamo še mandljeve lističe.



3. korak:

V posodi zmešamo dobro polovico oreščkov, moko, kvas, piment in suho sadje. Maso dobro pregnetemo in jo razdelimo na tri dele. Vsak del oblikujemo v štručko, ki jih položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Pustimo vzhajati 30 minut.

4. korak:

Štručke premažemo z vodo in posujemo s preostalimi oreščki, lahko jih okrasimo tudi z jabolčnimi krhlji. Narahlo jih pritisnemo v testo. Pečemo 30 minut na 180 °C.

Dober tek!

