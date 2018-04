Naš predlog za okusen obrok: Umešana jajca po toskansko

Tako pripravljena jajca so okusna in zdrava jed.

Sestavine za 3 osebe:

• 3 žlice olivnega olja

• 1 velika čebula

• 600 g svežega paradižnika ali koščkov paradižnika iz pločevinke

• 6 jajc

• sol in sveže mleti poper

Priprava:

1. korak:

Čebulo sesekljamo. Paradižnike narežemo na koščke, če vas motijo olupki, jih lahko prej blanširate, da odstopi lupina. V tem primeru na zgornji strani križno zarežemo in blanširamo v kropu 1 do 2 minuti. Blanširane paradižnike odcedimo in ohladimo, nato pa jih olupimo.

2. korak:

Na olivnem olju posteklenimo sesekljano čebulo. Dodamo narezane paradižnike in vse skupaj med občasnim mešanjem kuhamo na srednji temperaturi kakšne pol ure, oziramo toliko časa, da izhlapi vsa tekočina.



3. korak:

V posodico ubijemo jajca, jih popramo in solimo ter razžvrkljamo. Paradižnik in čebulo s kuhalnico odrinemo na en del ponve ter vanjo vlijemo jajca. Mešamo, in ko se jajca začnejo strjevati, a so še vlažna, jih zmešamo z zelenjavo. Umešana jajca serviramo na krožnike in postrežemo s kruhom ali fokačo RECEPT.

Dober tek!

Še več receptov najdeš v svojem lokalnem časopisu: NOVICE, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice.