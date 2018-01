Naš predlog za kosilo: Zapečena prosena kaša s slanino

Proso je izjemno zdravo in vsestransko uporabno žito z alkalnim učinkom, zato je primerno tudi za občutljive želodce. Privoščite si tole poslastico – teknila bo za kosilo ali večerjo, s skledo solate po vaši izbiri.

Sestavine za 4 osebe:

• 250 g prosene kaše

• 20 dag prekajene slanine

• 1 jajce

• 1,5 dl sladke smetane

• 2 žlici kisle smetane

• malo masla za namastitev pekača

• sol in poper

Priprava:

1. korak:

Proseno kašo operemo in odcedimo. V slan krop stresemo odcejeno proseno kašo in jo kuhamo na zmerni temperaturi približno 20 minut. Kuhano kašo odcedimo in počakamo, da se malo ohladi.

2. korak:

Globok pekač dobro namastimo z maslom. Slanino narežemo na manjše koščke in jo na hitro popražimo, da prijetno zadiši. Polovico prosene kaše v skledi zmešamo s slanino.



3. korak:

Zmes prosene kaše in slanine stresemo v namaščen pekač in s kuhalnico enakomerno porazdelimo po pekaču, nato pa prekrijemo s preostalo kašo.

4. korak:

V drugi skledi z metlico razžvrkljamo jajce in ga zmešamo s sladko in kislo smetano. Jajčni preliv rahlo solimo in popramo. Na koncu kašo v pekaču enakomerno prelijemo s prelivom in pečemo v na 190 stopinj Celzija ogreti pečici približno 25 minut, da se po vrhu zlato rjavo zapeče.