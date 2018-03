Naš predlog za kosilo: Svinjski medaljoni s šampinjoni in olivami

Sestavine za 4 osebe:

• 700 g svinjske ribice

• olivno olje

• 2 čebuli

• 4 stroki česna

• 250 g šampinjonov

• 100 g črnih oliv

• 1 dcl belega vina

• 2 žlici kisle smetane

• timijan

• sol in poper

Priprava:

1. korak:

Medaljone svinjske ribice solimo, popramo in začinimo s timijanom. V ponvi segrejemo olivno olje in na njem na hitro spečemo meso. Pečeno meso damo počivat na toplo, lahko ga zavijemo v alufolijo.



2. korak:

V ponvi, kjer smo spekli meso, posteklenimo sesekljano čebulo, dodamo nasekljan česen, narezane šampinjone in narezane olive. Med mešanjem pražimo kakšno minutko, nato pa zalijemo z belim vinom. Ko vino malo izpari, dodamo kislo smetano, premešamo in počakamo, da omaka zavre.

3. korak:

V ponev vrnemo medaljone, ki smo jih predhodno popekli in na rahlem ognju kuhamo še nekaj minut. Postrežemo s testeninami ali kakšno drugo prilogo.