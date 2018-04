Naš predlog za kosilo: Špargljeva pita z ajdovo kašo

Zanimiv in manj znan način priprave špargljev, ki jih v tem času v izobilju najdemo tudi na trgovskih policah.

Sestavine za 4 osebe:

• 500 g svežih špargljev

• 200 g ajdove kaše

• 250 g skute

• 4 jajca

• 2 žlici kisle smetane

• 2 čebuli

• 2 stroka česna

• majhen košček masla

• oljčno olje

• sol, poper, drobnjak, peteršilj

Priprava:

1. korak:

Šparglje operemo in jim odlomimo spodnje, olesenele dele. Vršičke odrežemo in prihranimo. Prav tako operemo ajdovo kašo. V kozici zavremo pol litra slane vode. V krop stresemo ajdovo kašo, ta naj rahlo vre okoli 20 minut. Medtem v drugi kozici za približno osem minut v slanem kropu pokuhamo šparglje. Ko je kaša kuhana, jo odcedimo in rahlo ohladimo.



2. korak:

Čebulo sesekljamo in jo prepražimo na oljčnem olju, kateremu smo dodali košček masla. K prepraženi čebuli dodamo na koščke narezana kuhana stebla špargljev in sesekljan česen. Vse skupaj malo premešamo, nato pa dodamo še prej prihranjene vršičke špargljev. Med mešanjem na blagem ognju pražimo še približno pet minut, dodamo pa tudi vse ostale začimbe: sol, poper in na drobno nasekljan drobnjak ter peteršilj.

3. korak:

V posodo s kašo umešamo jajca in dodamo skuto ter kislo smetano. Dobro premešamo in dobljeni masi dodamo še pripravljene šparglje. Pekač namastimo z maslom in vanj naložimo pripravljeno zmes. V pečici, ogreti na 200 °C, pečemo približno 40 minut.

Dober tek!

Še več receptov najdeš v svojem lokalnem časopisu: NOVICE, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice.