Naš predlog za kosilo: Piščanec z indijskimi oreščki

Kosilo za vse, ki nimajo veliko časa za kuho. Nared bo en, dva, tri! K tako pripravljenemu piščancu se prileže kuhan riž.

Sestavine:

• piščančje prsi

• rdeča paprika

• zelena paprika

• rdeča čebula

• korenček

• po želji feferon ali čili

• pest indijskih oreščkov

• malo kokosovega olja

• sol in poper

• malo svetle sojine omake

Priprava:

1. korak:

Očistimo zelenjavo in jo narežemo na male trakce.

2. korak:

Na ponvi na hitro in kar brez maščobe popražimo indijske oreščke in jih po nekaj minutah stresemo na krožnik.



3. korak:

Piščanca narežemo na manjše trakce in ga popečemo na (kokosovem) olju, popramo in solimo, vendar ne preveč, ker je tudi sojina omaka slana. Odstavimo z ognja.

4. korak:

Nato na hitro prepražimo še zelenjavo. Ko je po nekja minutah gotova, dodamo pečenega piščanca in indijske oreščke. Pomešamo in dodamo sojino omako. Če se nam zdi preveč suho, lahko dodamo še malo vode. Na ognju pustimo nekaj minut, da se okusi premešajo.

Dober tek!

Še več receptov najdeš v svojem lokalnem časopisu: NOVICE, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice.