Naš predlog za kosilo: Njoki z regratom, bučnicami in fižolom

Zdrava spomladanska jed bo popestrila naš jedilnik.

Sestavine za 2 osebi:

• 300 g stročjega fižola

• 100 g regrata

• 6 listkov sveže bazilike ali žlička mlete

• šopek čemaževih listkov ali strok česna

• 3 žlice olivnega olja

• 50 g bučnih semen

• žlička limoninega soka

• sol in poper

• 100 g kisle smetane

• 200 g njokov

• parmezan za posip

Priprava:

1. korak:

Stročji fižol obrežemo ob koncih, zrežemo na manjše kose ter ga stresemo v slan krop. Kuhamo do mehkega. Ko je fižol skuhan, odlijemo vodo.

2. korak:

Medtem na grobo nasekljamo regrat, čemaž in baziliko. Vse skupaj stresemo v mešalnik, dodamo olivno olje ter malo zmiksamo. Nato dodamo še bučna semena, limonin sok, sol in poper ter vse skupaj zmiksamo. Na koncu z žlico vmešamo v zmes še kislo smetano.



3. korak:

Medtem skuhamo njoke v vreli vodi, jih odcedimo, stresemo v posodo in primešamo regratovo maso. Njoke postrežemo na krožnik, čeznje potresemo kuhan fižol in nariban parmazan.