Naravni pripravki proti listnim ušem

Najpogostejši škodljivci listne uši se pojavljajo vsako leto na številnih vrtnih rastlinah. Zaradi njihovega načina prehranjevanja se pojavljajo v času, ko je rast rastlin najmočnejša; izobilje rastlinskih sokov jim nudi idealne pogoje za prehranjevanje in razmnoževanje.

Kopriva je znana po svojem delovanju zoper škodljive listne uši. Za čaj in brozgo potrebujemo 150 g suhih ali en kilogram svežih kopriv, ki jih prelijemo z 10 litri kropa ali namočimo v 10 litrov vode za 24 ur, malo povremo, ohladimo in uporabimo.

Paradižnik tudi lahko izkoristimo za zatiranje škodljivcev. Dve pesti listov namočimo v dveh litrih vode in škropimo proti gosenicam in bolhačem vsak drugi dan.

Z namočenimi listi rabarbare bomo zatirali listne uši in druge škodljivce. Kilogram listov brez pecljev namočimo v pet litrov vode in počakamo do konca vrenja, nato pa mešanico še 10 minut kuhamo, ohladimo in uporabimo proti gosenicam, ušem in škodljivim muham na čebuli, poru in korenju.

Pelin prav tako uporabimo pripravljenega v čaju ali brozgi proti pršicam in listnim ušem.

Čili in česen sta naravna pripomočka za odganjanje insektov in na primer japonskih hroščev, vešč, škržatkov ter ne nazadnje polžev; česen pa odganja celo večje živali, kot so zajci in srnjad.

V steklenici z razpršilom preprosto zmešajte eno in pol čajne žličke biološko razgradljivega tekočega mila in četrt litra vode, zatem pa v mešanico dodajte še par kapljic eteričnega olja limone ali pomaranče. Takšno eterično olje je namreč že samo po sebi naravni insekticid, ki je še posebno učinkovito proti mravljam. Mešanico temeljito razpršite po problematičnih rastlinah, pri tem pa ne pozabite na spodnjo stran listov.