Naraven decembrski okras, bodika ali božje drevce

Bodika ali božje drevce je lepo v vseh letnih časih. Njen najpomembnejši okras so temno zeleni listi, ki so privlačno bleščeči in enotno zeleni poleti in pozimi. Jeseni na vejicah nekaterih rastlin zasijejo rdeče jagode – kaj bolj privlačnega si v zimskem času težko zamislimo. Raje ima toploto kot mraz. Raste počasi in nikoli ne zraste v orjaka. Po nekaj desetletjih sicer lahko doseže pet metrov višine, a pri tem ostane ozka. Primerna je za živo mejo in to celo oblikovano, saj striženje presenetljivo dobro prenaša. Zadovolji se z večjim koritom, tudi na balkonu in terasi. Je prava izbira za terase, kjer je prostora malo. Presenetljivo je odporna proti onesnaženemu mestnemu zraku.

Rdeče bodikine jagode so paša samo za oči. Če bi jih jedli, bi se zastrupili in to resno. Brez škodljivih posledic lahko jedo bodikine jagode kosi. Včasih smo na njih prav hudi, ker nam že pred zimo oberejo bodiko do zelenih vej.

Treba je vedeti, da rdeče jagode rodijo samo ženske rastline, le če imajo v soseščini moškega opraševalca. Brez moške rastline je plodov prav malo ali nič. Najbolj zanesljivo rodi tista bodika, ki ima opraševalca na istem vrtu. Cvetove oprašujejo čebele. Da bodika cveti, ni vidno na daleč: cvetovi so belkasti in majhni, kar pa nikakor ne velja za plodove, ki iz njih zrastejo.