Na 27. Likovni koloniji na Sinjem vrhu je nagrado za domačega avtorja pobrala Tina Konec.

Sedemindvajsete Likovne kolonije Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu se je udeležila tudi Konjičanka Tina Konec in prejela nagrado na najkvalitetnejše delo domačega avtorja: “To je predvsem priznanje in potrditev, da sem na pravi poti in da je to, kar delam, dobro. Seveda sem vesela,” pravi umetnica.

Na paus papir je s črnim tušem narisala podobo drevesne veje, pravzaprav je naredila dve risbi in jih položila eno na drugo, da ima končni izdelek podobo sence. “Mislim, da je narava neusahljiv vir inspiracije. Mene najbolj navdušujejo drevesa oz. drevesne veje, ker v njih vidim arhitipsko obliko iz narave, ki se ponavlja na več stopnjah od mikro do makro sveta. To se pojavlja še marsikje; in ko to rišem, rišem univerzalno obliko,” pojasnjuje Končeva.

Risba ni na prodaj

Risba ni na prodaj, ker je bila nagrajena, je ostala v kolekciji Likovne kolonije. Seveda pa ostala svoja dela Tina tudi prodaja, zato nas je zanimalo, kako umetnik postavi ceno: “Zelo težko. Običajno rabim strokovni nasvet, kako ovrednotiti delo. Upoštevati je potrebno vse elemente – kvaliteto dela, velikost, seveda pa tudi vso delo zadaj – kar vidimo na eni sliki, je v resnici celoživljenjsko delo umetnika, ki pa se odraža v trenutnem izdelku.”

Kolonije se je udeležilo 20 umetnikov, od tega 10 iz BiH, Srbije, Italije, Avstrije in Ukrajine.