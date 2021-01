Napitki za razstrupljanje po praznikih

Napitek iz jabolčnega kisa

Jabolčni kis vsebuje naravne kisline, ki topijo maščobe in poskrbi za spodbujanje presnove, obnavljanje črevesne sluznice ter pripomore k hitrejšemu in boljšemu odpravljanju strupov in neprebavljene hrane iz črevesja. V kozarec mlačne vode vmešamo dve žlički jabolčnega kisa, sladkamo z medom in popijemo na tešče, za večji učinek pa ga zaužijemo še pol ure pred vsakim večjim obrokom.

Limonada

Limona je odličen vir citronske kisline, ki spodbuja prebavne encime, skrbi za boljši pretok krvi in zmanjšuje količino sladkorja v krvi. Uživanje sveže stisnjenega limoninega soka, razredčenega s toplo vodo spodbuja razstrupljanje jeter in pospešuje proces razgradnje maščob. Pijemo malo sladkano z naravnimi sladili, najbolje pa je uživati nesladkano.

Ingverjev čaj

Ingverjev čaj pozitivno vpliva na prebavo, hkrati pa tudi deluje proti prehladu ter zdravi razjede in prebavne težave. Največji učinek bomo dosegli, če ga pripravimo iz sveže korenine.

Zelnica

Sok kislega zelja je tekočina, ki nastane v procesu kisanja in fermentacije zelja in je pravo bogastvo vitaminov, mineralov in bakterij mlečne kisline. Zelnica krepi in čisti želodec, izboljšuje kri, ureja delovanje črevesja, spodbuja regeneracijo črevesne flore ter izboljšuje prebavo in presnovo. Ker ima zelo intenziven okus, jo za pitje razredčimo z vodo, v razmerju 1:1. Najbolje je, da napitek popijemo na tešče, saj bomo tako že zjutraj pospešili prebavo in presnovo.

1 od 4