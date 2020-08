Namig za izlet blizu: V Vitanju lahko greste iz vesolja do Pekla

Od vesolja do Pekla. Po zanimiva doživetja ni vedno treba daleč. Tokrat predlagamo, da za naslednji izlet izberete Vitanjsko.

Srečo imamo, da živimo v tako lepih krajih. Prepričani smo, da vseh zanimivosti in bolj ali manj skritih kotičkov, ki jih ponuja neposredna okolica našega doma, še nismo raziskali, občutili, užili.

Če že nekaj časa niste obiskali območja Vitanja, potem lahko svoj dopustniški dan ali konec tedna preživite prav tam.

1. Od vesolja …

Če še niste obiskali Centra Noordung, potem svoj izlet po Vitanjskem začnite prav tam, v tem futurističnem objektu sredi podeželja, ki je najbolj prepoznavna znamenitost tega območja. Na ogled so različne razstave, povezane z vesoljem in vesoljskimi tehnologijami. Izberete lahko voden ogled, kjer boste izvedeli veliko zanimivega, posebno doživetje pa predstavljajo zanimive interaktivne vsebine, denimo sprehod po vesolju v virtualni resničnosti ali preizkus simulatorja letenja. Zelo zabavno tudi za otroke!

Lahko pa se odpravite v Goslarski atelje Skaza v Spodnjem Doliču, kjer je ogled mogoč po predhodnem naročilu. Pavli Skaza je zakladnica goslarskega znanja in vrhunski mojster, ki izdeluje najprestižnejša godala. V njegovem ateljeju lahko vidimo veliko različnih godal in spoznamo postopek izdelave violine.

2. … vse do pekla!

Predlagamo, da se nato podate po vodni učni poti Od kapljice do reke. Slabih šest kilometrov dolga pot ni zahtevna in je primerna za vse starostne skupine. Ob tem vam bo v pomoč interaktivna zloženka, ki jo najdete na spletni strani Občine Vitanje in si jo lahko prenesete na telefon.

Obiščete lahko tudi samo kakšno posamezno točko te poti, denimo slap Žimpret, v soteski, ki ji pravijo Dantejev pekel. Na levem bregu Hudinje, tik ob vhodu v sotesko, se na vratolomnem in nedostopnem skalnem stožcu dvigajo tudi ruševine kamnitega gradu. Stari grad v Vitanju je izjemna zgradba, ki s svojo združenostjo s skalovjem osupne. Gre za enega najstarejših gradov v vsej Sloveniji.

3. Za konec pa ribe

Bolj ali manj naporno raziskovanje pa končajte na Turistični kmetiji Polenšek, ki jo najdete le malo stran od središča Vitanja. Postregli vam bodo ribe iz domačega ribnika, na njihovem vrtu, pod krošnjami dreves, v hladu bližnjega potoka.

Izbrali smo tri doživetja, za še več idej pa obiščite spletno stran Turistične destinacije Rogla – Pohorje.

Zanimivo …

Legenda pravi, da naj bi bilo nekoč na območju Vitanja jezero, o čemer naj bi pričale tudi tri školjke na občinskem grbu. O jezeru in povodnem možu, ki naj bi prebival v njem, krožijo najrazličnejše legende, obstaja pa tudi več zgodb o tem, kako naj bi jezerska voda izginila. Resnica je drugačna, saj jezera na tem območju, glede na dosedanje raziskave, ni bilo. Na območju Vitanja pa je bilo nekoč morje, zato so se v vitanjskem občinskem grbu najverjetneje znašle morske školjke.

Namig za izlet PO OPLTONIŠKEM NAJDETE S KLIKOM TU.

Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE