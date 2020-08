Namig za izlet blizu: Po Konjiškem … malo drugače!

Od trških legend do oaze miru. Izbrali smo tri ideje za vaš naslednji izlet, tokrat po Konjiškem!

Srečo imamo, da živimo v tako lepih krajih. Prepričani smo, da vseh zanimivosti in bolj ali manj skritih kotičkov, ki jih ponuja neposredna okolica našega doma, še nismo raziskali, občutili, užili.

Tokrat predlagamo potep po Konjiškem, ki ponuja obilo zanimivih doživetij: od odkrivanja skrivnosti čarobne Žičke kartuzije, okušanja vin v eni najmodernejših vinskih kleti na tem območju (Zlati grič) in spoznavanja najbolj eksotičnih živali v lokalnem Mini ZOO Landu, pa vse do številnih možnosti za ljubitelje pohodništva in narave.

Tokrat smo izbrali tri malce drugačna doživetja, ki bodo zanimivo zapolnila vaš počitniški dan.

1. Najbrž (še) niste vedeli!

Predlagamo, da v tem poletnem času v Slovenskih Konjicah na novo odkrijete konjiško trško jedro. Lahko se udeležite katerega od vodenj, ki jih pripravljajo lokalni turistični vodniki. Čeprav menite, da poznate mesto in njegovo okolico, vam bodo odkrili nov pogled nanj in na ljudi, ki so tukaj živeli. Morda že kar na praznični 15. avgust, ko bodo z vodnico Nino Buh odstirali legende in pripovedi Slovenskih Konjic z okolico. Dotaknili se bodo legend in pripovedi, ki so in še vedno burijo domišljijo Konjičanov.

2. Po mir na Petelinjek …

Če se želite odmakniti od vsakodnevnega vrveža, se odpravite do ribnikov Petelinjek. Štirje ribniki se razprostirajo na dobrih 37 hektarjih površine v dolini severovzhodno od Svetega Jerneja pri Ločah. Stari naj bi bili že več kot 300 let in z njimi naj bi upravljali že menihi iz Žičke kartuzije.

Podajte se po slabe tri kilometre dolgi naravoslovni učni poti, ki se začne 600 metrov vzhodno od Svetega Jerneja, nato pa poteka po gozdnih poteh in vlakah v okolici ribnikov. S pomočjo tematskih tabel boste spoznavali različne zanimivosti, za pot pa si vzemite vsaj dve uri časa. Predlagamo, da sedete nekam ob vodo in se prepustite opazovanju izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta, ki vlada tukaj. Park nudi življenjski prostor številnim ogroženim vrstam živali.

3. … in kulinarične mojstrovine.

Prijeten potep odlično zaokroži dobra hrana. Gostilna Grič, kjer ustvarja kuharski mojster Andrej Smogavc, ponuja edinstveno veduto in izbrane kulinarične mojstrovine. Odlikujejo jih na videz preproste sestavine, a presenetljive kombinacije, teksture in prepleti, navajajo na spletni strani Turistične destinacije Rogla – Pohorje, kjer še posebej priporočajo, da izberete račja jetra, konfit pujskovega vrata & krače z rabarbaro in čebulo, za konec pa sladico ajda, aronija in kislo mleko, ki si je prislužila znak kakovosti Okusi Rogle.

Zanimivo …

Stari grad na Konjiški gori je eden najstarejših gradov na Slovenskem. V listini o ustanovitvi Žičke kartuzije se prvič omenja leta 1165, prav gotovo pa je bil zgrajen že mnogo prej. Gre za eno najbolj imenitnih in največjih zgradb tistega časa v tem delu Štajerske.

Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE