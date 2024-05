Namesto sveč, živ spomin na pokojne

Drevo za življenje. To je projekt Slovenskega društva Hospic, ki namesto sveč in ostalih spominov na rajne, zasadijo drevo v enem izmed Parkov življenja, ki nastajajo po Sloveniji.

Navada je, da v spomin pokojnim osebam prižgemo svečko ali položimo šopek cvetočih rož. Lepo in simbolično, a plamen hitro dogori, rože ovenijo. Od spomina ostane le plastična embalaža, ki obremeni okolje. Slovensko društvo Hospic zato s projektom Drevo za življenje v spomin na drago osebo poseje drevo v enem izmed Parkov življenja, ki nastajajo po Sloveniji. V zameno sprejmejo donacijo, ki pokrije stroške zasaditve drevesa.

Ob drevesih bodo postavili plakat, na katerem bodo zapisana imena vseh oseb, ki so jim ta drevesa posvečena. Del donacije bodo namenili otrokom, ki so se soočili s težko izgubo bližnjega in je ne zmorejo predelati sami. Slovensko društvo Hospic tem otrokom brezplačno omogoči udeležbo na Taboru žalujočih otrok Levjesrčni, kjer so prisotni strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci za soočanje s čustvi ob izgubi.

Prvi Park življenja

Prvi Park življenja nastaja v Mozirskem gaju, ki je bil močno poškodovan v poplavah avgusta lani. »Zasaditev drevesa predstavlja živ spomin. Spomin, ki bo rastel, se razvijal, živel v simbiozi z ostalimi in soustvarjal naravo. Namesto, da svečka ugasne, drevo raste. Drevo, ki je posvečeno določeni osebi, lahko večkrat obiščemo in tudi na takšen način ohranjamo lep spomin na to osebo in jo simbolično obiskujemo,« pravi Jon Kanjir, vodja projekta Drevo za življenje in dodaja: »Ljudje so našo idejo lepo sprejeli in kar nekaj dreves je že dobilo svoje mesto, kar bo pripomoglo tudi k hitrejši obnovi Mozirskega gaja.« Cilj projekta je, da bi Parki življenja zaživeli povsod po Sloveniji.

Nekaj na novo posajenih spominskih dreves si v parku že lahko ogledate ter hkrati uživate v zaključku viška pomladne razstave v Mozirskem gaju z dodatnimi aktivnostmi.